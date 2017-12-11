В Хабаровском крае начали проверку после столкновения автобуса с грузовиком

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения автобуса с грузовым автомобилем на трассе "Хабаровск-Владивосток" в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Ранее региональный УМВД сообщил, что восемь человек – водитель и семеро пассажиров — пострадали при столкновении автобуса и грузовика в понедельник на 32 километре трассы. Они доставлены во вторую краевую больницу, сообщила РИА Новости главврач учреждения Наталья Гараева.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и характер полученных травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.