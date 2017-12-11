В УМВД назвали возможную причину ДТП под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Причиной столкновения автобуса и грузовика у поселка Корфовский под Хабаровском, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции водителем автобуса, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации УМВД, в понедельник днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Дальнереченск-Хабаровск", на 32-м километре автодороги Хабаровск-Владивосток допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса.

"По предварительным данным, столкновение произошло из-за несоблюдения водителем автобуса дистанции между автомобилями. Водитель грузовой машины затормозил, а водитель автобуса затормозить не успел", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что билеты на этот автобус купил 41 человек.

В свою очередь ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщает, что в момент столкновения в автобусе находилось 10 пассажиров. Один пассажир и водитель отправлены в больницу, остальные покинули место происшествия на попутном транспорте.

Также, по данным МЧС, в этом районе в понедельник произошло еще одно ДТП. Помощь спасателей и врачей понадобилась водителю грузового автомобиля. Сообщение о столкновении автобуса и грузовика поступило, когда спасатели проводили деблокировку пострадавшего водителя грузовика.

Ранее во второй краевой больнице сообщили, что с места ДТП в Корфовском доставлены три человека с переломами, ожидается еще один пострадавший.

В понедельник на Хабаровский край обрушился циклон – снег и метель. На дорогах гололед и плохая видимость. По данным ГИБДД, количество аварий на дорогах увеличилось в полтора раза.