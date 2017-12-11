Водитель, наехавший на пешеходов у светофора в Хабаровске, был трезв

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Анализы не выявили алкоголя в крови хабаровского водителя, который наехал на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел около 13 часов (6.00 мск) понедельника у остановки "Педагогический университет" в центре Хабаровска. По предварительной информации, водитель Toyota Caldina совершил столкновение с Nissan Terrano и попытался скрыться с места происшествия. Автомобиль предполагаемого виновника аварии занесло, он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части.

"В больницу были доставлены водитель и два пешехода. Тест показал, что алкогольного опьянения у водителя не было, взяты анализы на содержание в крови наркотиков, они будут готовы позже", — сказал собеседник.

Ранее во второй краевой клинической больнице Хабаровска сообщили, что медики обследуют пострадавших для определения у них травм.

В понедельник в Хабаровске снег, метель, ограниченная видимость и гололед.