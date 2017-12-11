Вести расследование после ДТП в Якутии будет отдел по особо важным делам

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии поручено отделу по расследованию особо важных дел СУСК России по Якутии, сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Надежда Дворецкая.

Вечером 8 декабря 2017 года на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района с грузовым автомобилем КамАЗ, следовавшим навстречу. После столкновения машины загорелись. По уточненным данным, девять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и трое пострадали. Возбуждены два уголовных дела.

"По указанию руководителя следственного управления производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Саха (Якутия). Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей следственного управления", — сказала Дворецкая.