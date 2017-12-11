На место падения вертолета в Иркутской области выехала следственная группа

ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Следственная группа выехала на место обнаружения обломков вертолета Eurocopter АМ-350, по факту авиационной катастрофы заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным пресс-службы, 7 декабря 2017 года вертолет Eurocopter АМ-350, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту город Братск – поселок Чистый. На борту воздушного судна находились два человека, работающие в одной из местных лесозаготовительных организаций. В пункт назначения вертолет не прибыл. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря 2017 года обломки воздушного судна обнаружены в 3,5 километрах от поселка Чистый, на льду одного из заливов реки Ангары.

"На место происшествия выехала следственная группа. По факту авиационной катастрофы вертолета Eurocopter АМ-350 в Братском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что следователи осмотрели взлетно-посадочную площадку в городе Братске, откуда вылетел вертолет, изъяли образцы авиационного топлива для производства судебной химической экспертизы, документацию на воздушное судно, проводятся допросы лиц, причастных к организации полета, родственников командира воздушного судна и пассажира.