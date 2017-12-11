Вернувшегося с Маврикия президента "ДС-Банка" арестовали по делу о растрате

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент лишенного лицензии ДС-Банка Федор Цырульник добровольно вернулся в Россию с Маврикия и арестован по делу о растрате 585 миллионов рублей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием обеспечено добровольное возвращение в РФ обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий (и объявленного в международный розыск). Он помещен под стражу", — сказала Петренко.
По величине активов КБ ДС-Банк, по данным ЦБ на 1 апреля 2016 года, занимал 531-е место в банковской системе РФ. Банк не участвовал в системе страхования вкладов. В мае прошлого года ЦБ отозвал у ДС-Банка лицензию из-за ведения рискованной кредитной политики и других нарушений.