Под Хабаровском столкнулись автобус и грузовик, восемь человек пострадали

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и большегрузного автомобиля на 32-м километре трассы "Хабаровск-Владивосток" в Хабаровском крае в понедельник, сообщает УМВД России по региону.

"По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Дальнереченск-Хабаровск", допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.