Спасатели приземлились в районе падения вертолета у залива Ангары

ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Спасатели приземлились в районе падения вертолета, поиски которого велись с четверга, и направились к месту нахождения обломков в Кочегаринском заливе Ангары, сообщает пресс-служба администрации города Братск со ссылкой на директора Братской региональной поисково-спасательной базы Олега Пихтина.

Вертолет Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя.

"Обломки вертолета Eurocopter АМ-350, пропавшего 7 декабря в Братском районе, найдены в понедельник примерно в 11.50 по местному времени (6.50 мск) в районе поселка Чистый в акватории Братского водохранилища ближе к левому берегу водоема (залив Кочегаринский)" – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

По словам Пихтина, "вмерзшие в лед Братского водохранилища обломки вертолета (фрагменты фюзеляжа, лопастей и так далее) обнаружены спасательным вертолетом МЧС, который сегодня утром вылетел из Братска на место предполагаемого падения вертолета для продолжения поисковых работ, начатых 7 декабря".

По данным пресс-службы, спасательный вертолет совершил посадку в поселке Чистый. "В ближайшее время спасателям предстоит достичь места падения вертолета, после чего сотрудники начнут осмотр местности и работы по исследованию обломков воздушного судна", — отмечают в мэрии.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию "Ангара Лес", которая занималась лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.