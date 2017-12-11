В ХМАО водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек — РИА Новости. Водитель иномарки в Ханты-Мансийском автономном округе сбил мужчину и 13-летнюю девочку на пешеходном переходе, они получили травмы, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.

Авария, по данным автоинспекции, произошла днем в воскресенье на улице Комсомольской в городе Покачи. Водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП 43-летний мужчина и 13-летняя девочка получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Это второй случай за полтора месяца, когда на территории указанного города в результате наезда на "зебре" страдают несовершеннолетние. В конце октября нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе четырех человек, в аварии пострадали двое детей и две женщины, одна из которых вскоре скончалась в больнице. В отношении водителя, покинувшего место происшествия, было возбуждено уголовное дело.