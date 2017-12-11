В центре Хабаровска машина наехала на пешеходов

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Полиция уточняет число пострадавших и характер их травм после инцидента с наездом машины на людей у пешеходного перехода в Хабаровске, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел у остановки "Педагогический университет" в центре Хабаровска.

"По предварительной информации, водитель Toyota Caldina совершил столкновение с Nissan Terrano и попытался скрыться с места происшествия. Автомобиль предполагаемого виновника аварии занесло, он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части. Имеются пострадавшие. Их количество и степень травм уточняются", — говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадал один водитель. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

В понедельник в Хабаровске снег, метель, ограниченная видимость и гололед.