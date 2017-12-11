Жители Якутии несут цветы и свечи в память о девяти погибших в крупном ДТП

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Сотни людей пришли с цветами и зажженными свечами в понедельник на траурный митинг в Якутске, где почтили память девяти погибших в аварии 8 декабря на федеральной трассе "Колыма", сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутия).

Вечером 8 декабря на ФАД "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, с грузовым автомобилем "КамАЗ", следовавшим навстречу. После столкновения машины загорелись.

Погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, трое пострадали.

Понедельник в Якутии объявлен днем траура. На всей территории республики приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные передачи и мероприятия.

"Жители Якутии почтили память погибших в аварии 8 декабря на федеральной трассе "Колыма". В столице республики на площади Ленина прошел траурный митинг. Сотни людей пришли с цветами и зажженными свечами. В церемонии принял участие представитель правительства и администрации республики Саха (Якутия)", — говорится в сообщении.