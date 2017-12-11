В Якутии начали опознание погибших в крупном ДТП

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Опознание погибших в крупной аварии на трассе "Колыма" в Якутии началось в понедельник, сообщил РИА Новости представитель Таттинского района республики, где проживали все погибшие.

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря 2017 года на трассе "Колыма" в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса "УАЗ", следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, с грузовиком "Камаз". После столкновения машины загорелись. Погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, трое пострадали. Тела погибших доставлены в поселок Нижний Бестях.

"Опознание погибших началось в девять утра (02.00 мск) в понедельник. Двоих уже опознали, и готовы передать нам для захоронения. Сложно сказать, когда будут опознаны все погибшие, учитывая, что машина горела. Похороны, скорее всего, будут проводиться в разные дни", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь от правительства республики и от администрации района. Ее размер уточняется. В ближайшее время откроют счета, чтобы граждане смогли оказать помощь семьям погибших земляков. Решается вопрос с выделением мест под захоронение.