На возможном месте посадки пропавшего вертолета на Ангаре работают водолазы

ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Поиски вертолета, пропавшего в Иркутской области, продолжились в понедельник, к группе спасателей присоединились водолазы, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы ГУ МЧС региона Светлана Канина.

Вертолет "Eurocopter АМ-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары. В воскресенье наземная группа поиска обнаружила на льду реки между поселками Чистый и Карахун промоину.

"В районе поиска обнаружена достаточно большая промоина. Там будут работать водолазы, доставленные с Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", — сказала РИА Новости Светлана Канина.

Она также добавила, что местность будет обследоваться с воздуха вертолетом Ми-8 по двум маршрутам: от поселка Прибойный к поселкам Карахун и Чистый. В поиске участвуют также четыре наземные группы спасателей и группа добровольцев из числа местных жителей и лесозаготовителей. Поиск ведут специалисты Братской поисково-спасательной базы Росавиации, Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию "Ангара Лес", которая занималась лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.