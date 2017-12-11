Моряк выпал с рыболовного траулера в Охотском море во время шторма

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Моряк выпал с рыболовного траулера "Иоланта" в Охотском море во время шторма и пропал, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске.

"Моряк пропал с судна накануне, сейчас идут его поиски, на которых задействовано восемь судов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к поискам подключены суда спасцентра и судовладелец "Иоланты". В районе сейчас штормит. Обстоятельства ЧП уточняются.

Как сообщает ряд СМИ, боцман выпал за борт, экипаж увидел его, однако из-за штормовых условий не смог поднять человека из воды.