В Приморье два человека погибли при столкновении иномарок

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое получили травмы при столкновении двух иномарок в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

ДТП произошло в районе 696 километра автодороги Хабаровск-Владивосток в Надеждинском районе Приморья.

"Установлено: 61-летний водитель автомобиля Honda CRV, двигаясь в направлении Уссурийска, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan X-Trail. В результате автоаварии водитель автомобиля Honda CRV и ребенок девяти лет скончались на месте происшествия. Пассажирка, 53-летняя женщина, доставлена в лечебное учреждение в состоянии комы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами", — говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля – 62-летний мужчина — также обратился в больницу за медицинской помощью.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Накануне Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах края прошел сильный снег. Во Владивостоке закрывали объездную трассу, въезд большегрузов был запрещен на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток.