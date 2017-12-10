Угроза взрыва в московском метро не подтвердилась

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Угроза взрыва на станции московского метро "Краснопресненская" после звонка неизвестного о "минировании" не подтвердилась, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах столицы.

"Станция метро "Краснопресненская" — угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.