В Тверской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Следователи в Тверской области возбудили дело по факту гибели женщины и двоих ее детей при пожаре в частном доме в деревне Федоровское Сонковского района, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"10 декабря 2017 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в деревне Федоровское Сонковского района Тверской области. В ходе тушения возгорания на месте происшествия обнаружены тела трех человек — женщины 1973 года рождения и ее детей в возрасте четырех и семи лет. По факту случившегося Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ "причинение по неосторожности смерти двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 декабря женщина со своими детьми и сожителем из Вышневолоцкого района переехали в дом, в котором помимо газового отопления имелась печь. Вечером 9 декабря они растопили печь дровами. Утром следующего дня мужчина обнаружил возгорание в районе печи, вызвал пожарных и покинул дом.

Сообщается, что, по предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования дела. Причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы.