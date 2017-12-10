Источник: во Владивостоке потушили пожар в госпитале для ветеранов войны

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в госпитале для ветеранов войны во Владивостоке, из-за которого пришлось эвакуировать 75 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар потушен на площади 15 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 75 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг возгорания возник в ординаторской. Пациентов переместили сначала в другое крыло здания, а когда пожар удалось потушить, их вернули обратно.

Источник в экстренных службах пояснил, что пожарная сигнализация сработала оперативно, возгорание нанесло минимальный ущерб.

Обстоятельства ЧП выясняются.