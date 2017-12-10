СК проверит данные об избиении студента одного из вузов Москвы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту распространения в СМИ видеоролика об избиении студента одного из столичных вузов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.
Из видеоролика, распространённого в СМИ, следует, что между студентами одного из вузов произошёл конфликт, в результате чего к одному из молодых людей была применена физическая сила. Конфликт был снят на камеру и выложен в социальную сеть, сообщается в релизе.
Как говорится в сообщении, в настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи с правовой точки зрения оценят действия всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.