СК проверит данные об избиении студента одного из вузов Москвы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту распространения в СМИ видеоролика об избиении студента одного из столичных вузов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

"По указанию руководства Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве следственными органами организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Из видеоролика, распространённого в СМИ, следует, что между студентами одного из вузов произошёл конфликт, в результате чего к одному из молодых людей была применена физическая сила. Конфликт был снят на камеру и выложен в социальную сеть, сообщается в релизе.

Как говорится в сообщении, в настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи с правовой точки зрения оценят действия всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.