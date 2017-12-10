На трассе под Челябинском из-за снегопада застряли два автобуса с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Сотрудники ДПС помогли выехать из многокилометровой пробки двум автобусам с детьми, которые оказались заблокированы на трассе в Челябинской области, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным областной полиции, в Челябинской области в субботу из-за сильного снегопада на федеральной автодороге "Москва-Челябинск" образовался многокилометровый затор, в котором оказались заблокированы два автобуса, перевозившие детей в возрасте от 10 до 15 лет.

"Учитывая возможную опасность, которая могла грозить несовершеннолетним от многочасового, в течение почти суток, нахождения в условиях чрезвычайной ситуации сотрудники ДПС УГИБДД ГУМВД России по Челябинской области обеспечили первоочередной проезд двум автобусам с 36 детьми", — рассказала Волк.

Она уточнила, что полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей.

Регулировочные действия по освобождению проезда осуществлялись инспекторами в пешем порядке. В итоге в общей сложности в высвобождении заблокированных автобусов с детьми было задействовано девять экипажей дорожно-патрульной службы, добавила она.