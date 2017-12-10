В Иркутской области продолжили поиск пропавшего вертолета

ИРКУТСК, 10 дек — РИА Новости. Спасатели возобновили поиски пропавшего в Иркутской области вертолета, где находились два человека, сообщил РИА Новости директор Братской региональной поисково-спасательной базы Олег Пихтин.

Вертолет "ЕврокоптерАМ-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Поиск с воздуха ведут вертолеты Братской региональной поисково-спасательной базы Росавиации и МЧС. Наземный поиск ведет группа из 4 человек Северо-Западной поисково-спасательной базы МЧС России.

"Поиск пропавших возобновлен двумя вертолетами МИ-8. На земле работают 4 спасателя с базы МЧС, а также лесозаготовители и местные жители", сообщил собеседник агентства.

На борту пропавшего вертолета находились два человека — командир воздушного судна и частный предприниматель Егор Банщиков, у которого вблизи поселка Чистый находится в аренде участок, где работает бригада лесозаготовителей