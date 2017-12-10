В Иркутской области продолжили поиск пропавшего вертолета

ИРКУТСК, 10 дек — РИА Новости. Спасатели возобновили поиски пропавшего в Иркутской области вертолета, где находились два человека, сообщил РИА Новости директор Братской региональной поисково-спасательной базы Олег Пихтин.
"Поиск пропавших возобновлен двумя вертолетами МИ-8. На земле работают 4 спасателя с базы МЧС, а также лесозаготовители и местные жители", сообщил собеседник агентства.
На борту пропавшего вертолета находились два человека — командир воздушного судна и частный предприниматель Егор Банщиков, у которого вблизи поселка Чистый находится в аренде участок, где работает бригада лесозаготовителей