Во Владивостоке запретили въезд грузовиков в город из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК,10 дек — РИА Новости. Большегрузному транспорту запретили въезд во Владивосток и передвижение по магистралям города из-за прошедшего ночью снегопада, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Во Владивостоке в связи с начавшимся сегодня ночью, 10 декабря, снегопадом въезд в город большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям краевого центра запрещены", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в связи со снегопадом администрация Владивостока и ГАИ решили ограничить движение транспорта на объездной магистрали Седанка – Патрокл и на улице Шефнера.

По данным Приморского метеоцентра, из-за смещения активного циклона вблизи побережья Приморья днем в воскресенье в южных районах региона местами ожидается сильный снег — от 6 до 15 миллиметров осадков за 12 часов и менее.