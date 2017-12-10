РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Отсюда только один выход — смерть: самые суровые колонии России

08:0010.12.2017
132541
© РИА Новости / Илья ГорбуновНа территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-ИлецкНа территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Спать при ярком свете, передвигаться согнувшись и ни с кем не разговаривать — именно так проведут остаток жизни большинство заключенных колоний особого режима. В среднем на каждого из них приходится около десяти загубленных жизней. Маньяков, серийных убийц, людоедов и наиболее опасных террористов во все времена старались максимально изолировать от общества: увозили в глухие места, запирали на десятки замков и выставляли вооруженную до зубов охрану. РИА Новости публикует подборку колоний с самыми жесткими условиями содержания.

"Белый лебедь"

О соликамской колонии особого режима слышал, пожалуй, каждый житель страны. Эта "зона" всегда славилась жесткими порядками, но мало кто знает, что раньше "Белый лебедь" ничем особо не отличался от других советских тюрем. Первыми его обитателями в 1938-м стали политические заключенные, в основном священники. И только в 1955-м всех служителей церкви перевели в Мордовию, а в колонию для "перевоспитания" завезли "воров в законе". Под мощным психологическим и физическим прессингом со стороны сотрудничавших с охраной сокамерников от воровской "короны" тут отказались более 100 уголовных авторитетов.

© Фото : официальный сайт ГУФСИН России по Пермскому краюКолония "Белый лебедь" в городе Соликамск
© Фото : официальный сайт ГУФСИН России по Пермскому краю
Колония "Белый лебедь" в городе Соликамск

В 1999 году учреждение перепрофилировали в колонию для пожизненно осужденных. Интересно, что многие эксперты криминальной субкультуры до сих пор расходятся во мнениях по поводу названия. Одни полагают, что тюрьма стала "Белым лебедем" из-за позы заключенных, в которой они обычно передвигаются по коридорам: туловище в наклонном положении, а руки в наручниках за спиной подняты вверх (сотрудники ФСИН называют это  "позой ку"). По мнению других, колонию назвали так из-за большого количества маленьких скульптур лебедей, расположенных во внутреннем дворике. Здесь в разное время скончались легендарный лидер советского воровского мира Василий Бабушкин по кличке Вася Бриллиант, а также известный террорист Салман Радуев.

© РИА Новости / Игорь МихалевСалман Радуев
© РИА Новости / Игорь Михалев
Салман Радуев

"Черный дельфин"

Одна из самых старых и крупных российских колоний была основана еще при Екатерине Великой в XVIII веке. Острог в Соль-Илецкой крепости построили для участников Пугачевского бунта. С 2000-го здесь содержатся приговоренные к пожизненному сроку серийные убийцы, маньяки и насильники. Все обитатели находятся под круглосуточным видеонаблюдением. В основном в камерах сидят по два-три человека, но есть и "одиночки" — для особо опасных. Заключенные живут по суровому распорядку: спят при ярком свете и только головой к двери, не накрывая лицо одеялом. На протяжении всего дня арестантам запрещено садиться на кровать, а если сотрудник администрации увидел нарушение, то по его команде все обитатели камеры обязаны встать в "позу ку" и открыть рот; в таком положении они находятся, пока не получат отбой. Интересно, что приговоренные перемещаются по колонии исключительно с завязанными глазами, причем каждого сопровождают три охранника.

© РИА Новости / Илья ГорбуновИсправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк

За сотни лет в этих стенах побывали матерые бандиты всех мастей, из наиболее известных в тюрьме сейчас находятся лидер казанской ОПГ "Хади Такташ" Радик Галиакберов (13 убийств), ростовский "серийник" Владимир Муханкин по кличке Ленин (восемь убийств) и маньяк Сергей Шипилов, прозванный Вельским Чикатилой (14 убийств).

"Полярная сова"

Самая северная российская колония находится за Полярным кругом. В этих местах на протяжении почти всего года температура воздуха колеблется у отметки минус 40 градусов по Цельсию, а лето длится всего один месяц. В 1961 году в Ямало-Ненецком автономном округе появился режимный поселок Харп. Все его обитатели имели немало судимостей и искупали свою вину на строительстве Трансполярной магистрали. Со временем рядом с населенным пунктом вырос лагерь для особо опасных преступников. А с 2004 года тюрьма стала последним пристанищем для пожизненно  осужденных.

© РИА Новости / Алексей ПановПерейти в фотобанкАлександр Пичушкин
© РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в фотобанк
Александр Пичушкин

Пожалуй, самым ярким арестантом "Полярной совы" считается битцевский маньяк Александр Пичушкин, убивший 49 человек. Также здесь отбывает наказание бывший майор милиции Денис Евсюков, расстрелявший в магазине девятерых, и единственный выживший при нападении на школу в Беслане бандит Нурпаша Кулаев. Интересно, что сначала он содержался в одной камере с Пичушкиным, но тот постоянно угрожал расправой и Кулаева в итоге "отселили". В Харпе также некоторое время находился соратник Михаила Ходорковского Платон Лебедев, обвиняемый по делу ЮКОСа.

"Черный беркут"

Эта колония особого режима спрятана в глухой тайге на севере Свердловской области. Своим названием она обязана бывшему сотруднику нальчикского ГАИ Хабасу Закураеву. Во время отбывания срока за убийство тещи он вылепил здесь довольно необычный памятник — черного беркута, держащего в когтях змею. Как и в большинстве подобных мест, на дверях каждой камеры висят таблички с выдержками из личных дел заключенных: статьями обвинения, количеством жертв и описанием преступлений. Считается, что это сделано для того, чтобы у охранников не возникало ни малейшего сочувствия к приговоренным.

© РИА Новости / Олег ПашукПерейти в фотобанкТабличка "Склонен к побегу" в колонии строгого режима
© РИА Новости / Олег Пашук
Перейти в фотобанк
Табличка "Склонен к побегу" в колонии строгого режима

Большинство обитателей колонии — маньяки. Один из них — жестокий ростовский убийца Владимир Криштопа. Его приговорили к расстрелу, однако, пока преступник дожидался приговора, на смертную казнь наложили мораторий. "Компанию" ему составляют серийные убийцы Владимир Миргород (16 жертв), Владимир Белов (восемь жертв) и террорист Илья Тихомиров, устроивший взрыв на Черкизовском рынке (погибло 14 человек).

"Вологодский пятак"

Заключенные и охранники между собой называют это место русским Алькатрасом, поскольку тюрьма, по аналогии с американской, находится на острове. Изначально острог появился на территории бывшего мужского монастыря, основанного в XVI веке. После революции большевики переделали православную обитель в тюрьму для священников, а потом в колонию для особо опасных преступников. С 1996 года здесь содержатся приговоренные к пожизненному сроку.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВид на исправительно-трудовую колонию особого режима инвалидов с камерным содержанием
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на исправительно-трудовую колонию особого режима инвалидов с камерным содержанием

Интересно, что сокамерников подбирают исходя из их психологических особенностей, например, в одной камере не могут сидеть два склонных к побегу арестанта. Сейчас на острове Огненный отбывает пожизненное наказание скинхед Виктор Апполонов из неонацистской группировки, на счету которой 27 убийств, а также серийный убийца Михаил Бухаров. 

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
barmaley vasin
В программе Эдуарда Петрова показывали программу про эти колонии и их обитателей, выглядели бодро, изувер из Иркутска получал высшее образование не работал никто. Как-то надо построже с негодяями, а то разбалделись там на деньги налогоплательщиков. Кушать давать только невкусное, заработанное непосильным трудом (в буквальном смысле пусть хоть выкапывают яму до полудня и закапывают после) подъем пораньше, отбой попозже с побудкой в середине ночи. И вообще продолжительность жизни осужденного, в таких местах, с железным физическим здоровьем, должна составлять лет 5-7.
08:47
10.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена