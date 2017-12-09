В Коми подростка ранили ножом на мастер-классе по боевому искусству

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как при проведении мастер-класса по боевому искусству 17-летний участник получил ножевое ранение в одной из школ Эжвинского района Сыктывкара, сообщает СУСК РФ по республике Коми.

"По имеющимся данным, 9 декабря в одной из школ Эжвинского района города Сыктывкара при проведении мастер-класса по боевому искусству 17-летний участник мероприятия получил ножевое ранение. Его госпитализировали в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В настоящее время организована доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося.

"Следствием будет проверено соблюдение установленных в данных случаях правил безопасности, а также дана правовая оценка действиям руководства образовательного учреждения", — сообщает ведомство.