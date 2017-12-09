Пожарным удалось потушить пожар в двухэтажке в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Возгорание кровли в двухэтажном доме в Пятигорске ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"Пожар ликвидирован в 20.40 мск, люди могут вернуться в квартиры после проверки пожарно-спасательными подразделениями и проветривания", — сказал собеседник агентства.
Как отметили в ведомстве, погибших и пострадавших нет, причина пожара будет установлена испытательной лабораторией ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
По данным администрации Пятигорска, 25 жильцов дома были оперативно эвакуированы по желанию к родственникам, либо в эвакопункт, который развернут на базе МУП "Социальная поддержка населения". "В воскресенье сотрудники администрации города проведут обследование данного дома на предмет необходимой помощи погорельцам", — говорится в сообщении администрации.