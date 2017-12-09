МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полиция составила материал для решения об административном наказании за несогласованное мероприятие членов "Открытой России", чья деятельность признана в РФ нежелательной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полицейские получили информацию о несогласованном мероприятии с участием членов организации "Открытая Россия". Они выехали на место, в отношении организатора и участников собран материал для административного наказания", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт произошедшего, не уточнив названия организации.

"В полицию поступило сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Сотрудниками полиции был осуществлён выезд на место происшествия, в ходе которого информация наша своё подтверждение. В отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности")", — сказал собеседник агентства.