В Свердловской области начали проверку после гибели горняка на шахте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту гибели горняка на шахте в Свердловской области, сообщает в субботу региональное следственное управление СК России.

Как ранее сообщила прокуратура региона, вечером 8 декабря на шахте "Кальинская" в результате динамического проявления горного давления (удара) произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки. По данным ведомства, в результате этого погиб взрывник 1971 года рождения. Шахта принадлежит компании "Североуральский бокситовый рудник" (СУБР) и расположена в городе Североуральск.

"Проверяется, были ли предприняты какие-либо меры для обеспечения безопасного производства работ на шахте. Проведен осмотр места происшествия, тело погибшего мужчины направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти", — отмечает ведомство.

По информации управления, также опрашиваются рабочие и руководство предприятия, "истребуется и анализируется необходимая документация с целью установления должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте".