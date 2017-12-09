В Свердловской области начали проверку после гибели горняка на шахте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту гибели горняка на шахте в Свердловской области, сообщает в субботу региональное следственное управление СК России.
"Проверяется, были ли предприняты какие-либо меры для обеспечения безопасного производства работ на шахте. Проведен осмотр места происшествия, тело погибшего мужчины направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти", — отмечает ведомство.
По информации управления, также опрашиваются рабочие и руководство предприятия, "истребуется и анализируется необходимая документация с целью установления должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте".