Во время КТО в Ставрополе эвакуировали 30 человек

ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Порядка 30 человек были эвакуированы во время действия режима контртеррористической операции в Ставрополе, в результате которой были ликвидированы трое боевиков, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее НАК сообщил, что правоохранители ликвидировали трёх бандитов в Ставрополе при попытке прорыва из блокированного дома. В доме, где они укрывались, произошел взрыв. На месте работали взрывотехники ФСБ.

"Властями края и города во взаимодействии с правоохранительными ведомствами была организована эвакуация людей из ближайших к расположению преступников домов, для этого предоставлен транспорт. Около 30 человек на время действия КТО были размещены в здании 10-й школы. После завершения операции жители организованно возвращены в свои дома", — заявил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.