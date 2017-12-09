В Пятигорске проводят проверку после массовой драки в ночном клубе

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту массовой драки в ночном клубе Пятигорска, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"По факту происшествия в ночном клубе в Пятигорске сотрудниками полиции ОМВД России по городу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего",- сообщили в ГУ МВД по краю.

Как сообщил РИА Новости очевидец произошедшего, в драке участвовали порядка 30 человек, были выстрелы. "Вероятно, кто-то был ранен, на улице были следы крови", — сказал собеседник.