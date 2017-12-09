В Иркутской области к поиску пропавшего вертолета подключились аэролодки

ИРКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Наземная операция по поиску пропавшего вертолета продолжается в Братском районе Иркутской области, ее ведет группа из четырех человек, в субботу к поисковым мероприятиям присоединились две аэролодки, сообщил РИА Новости дежурный Северо-Западного поисково-спасательного отряда города Братска.
"В поиске сегодня участвуют четыре человека. В мероприятиях задействованы два снегохода и две аэролодки "Пиранья" и RedFox, которые вчера доставили на базу", — сообщил собеседник агентства.
В четверг и пятницу поиск велся в районе Братского водохранилища. Предполагалось, что вертолет совершил аварийную посадку на лед. В субботу зона поиска расширена. Спасатели поэтапно обследуют заливы Братского водохранилища и прилегающие к ним территории.
На борту пропавшего вертолета находились два человека – командир воздушного судна и частный предприниматель Егор Банщиков. По словам и.о. главы ближайшего к Чистому поселка Прибойный Натальи Батиной, у Банщикова на территории муниципалитета находится в аренде участок, где работает бригада лесозаготовителей.