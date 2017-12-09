В Иркутской области сменили зону поиска пропавшего вертолета

ИРКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Поиск пропавшего в Иркутской области вертолета возобновлен утром в субботу, он ведется в новой зоне, так как спасателями получена новая информация, сообщил РИА Новости дежурный Братской поисково-спасательной базы.
"Поиск пропавшего вертолета возобновлен в 09.00 (ирк). С утра был снег, сейчас небо ясное, видимость улучшилась. Зона поиска изменена в связи с получением новой информации", — сообщил собеседник агентства.
В четверг и пятницу поиск велся в районе Братского водохранилища. Предполагалось, что вертолет совершил аварийную посадку на лед.