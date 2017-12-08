Звонок о "минировании" приемной Госдумы оказался ложным

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (374)

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Подозрительных предметов после проверки здания приёмной Госдумы на Воздвиженке не обнаружено, сообщили РИА Новости в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

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Ранее сообщалось, что оперативные службы начали проверять приемную Государственной Думы после анонимного звонка о "минировании".

Подобное сообщение от анонимного "минера" поступало буквально накануне, тогда тоже была проведена проверка зданий нижней палаты парламента.

"Проверка завершена. Ничего не обнаружено", — сказали в управлении ГД в пятницу.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

В пятницу Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм".