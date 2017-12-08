В Алуште уволили полицейского, подозреваемого в организации нападения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Начальник антикоррупционного отделения ОМВД по Алуште, подозреваемый в организации нападения на сотрудника Следственного комитета, уволен, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Крыму Ольга Кондрашева.
"В настоящее время подозреваемый в организации преступления в отношении своего коллеги уволен за действия, порочащие честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", — сказала Кондрашева.
Она добавила, что "сейчас в отношении руководителей кадрового подразделения ОСМВД России в Алуште проходит служебная проверка, по окончании которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел".