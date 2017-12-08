В Алуште уволили полицейского, подозреваемого в организации нападения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Начальник антикоррупционного отделения ОМВД по Алуште, подозреваемый в организации нападения на сотрудника Следственного комитета, уволен, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Крыму Ольга Кондрашева.

Нападение произошло вечером 28 ноября на одной из улиц Алушты. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следствие установило предполагаемого заказчика преступления, им оказался начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Алушта, он и исполнители преступления задержаны.

"В настоящее время подозреваемый в организации преступления в отношении своего коллеги уволен за действия, порочащие честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", — сказала Кондрашева.

Она добавила, что "сейчас в отношении руководителей кадрового подразделения ОСМВД России в Алуште проходит служебная проверка, по окончании которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел".