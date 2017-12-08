В Москве арестовали члена ОНК, подозреваемого в многомилионной афере

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Арестован член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, обвиняемый в покушении на мошенничество на 29 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"По ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", — сказала она.

Как сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Пресненского суда столицы Алексей Черников, член ОНК Москвы Денис Набиуллин, подозреваемый в афере на 29 миллионов рублей, арестован до 6 февраля.

По версии следствия, днем 6 декабря Денис Набиуллин, являющийся членом ОНК Москвы, получил более 29 миллионов рублей. В обмен на это, считает следствие, он обещал посодействовать в направлении арестованного на медосвидетельствование, а также помочь в изменении ареста на другую меру пресечения. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, отмечают в СК.

Данные противоправные действия были пресечены благодаря совместной работе следователей ГСУСК России по Москве и сотрудников ФСБ.