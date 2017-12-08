Россельхознадзор выступил за отставку главы "Союзмолока"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россельхознадзор выступает за отставку главы "Союзмолока" Андрея Даниленко и вице-президента PepsiCo в РФ Сергея Глушкова из-за скандала с получением PepsiCo внутренних служебных документов ведомства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В понедельник Россельхознадзор обвинил PepsiCo в незаконном получении его служебного документа. Во вторник ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения этого документа, расценивает это как коммерческий шпионаж и планирует обратиться в правоохранительные органы. PepsiCo эти обвинения отвергает.

"Учитывая то, что это уже не первый случай, когда "Союзмолоко" и PepsiCo получают внутреннюю информацию государственных органов власти России, несомненно, снятие господина Даниленко и господина Глушкова с занимаемых должностей было бы совершенно логичным", — сказала Мелано.

Она уточнила, что в ноябре на сайте Milknews, принадлежащем Андрею Даниленко, была опубликована новость, где также ссылались на некий документ Россельхознадзора, что в ведомстве считают "открытым "запугиванием" российских граждан со стороны Союзмолока возможным повешением цен на молочную продукцию".

Кроме того, "Россельхознадзор не получил ответа на запрос от господина Третьякова (представитель компании PepsiCo) и был вынужден направить информацию о нелегальном получении доступа этой компании ко внутренней информации ведомства в правоохранительные органы", отметила Мелано.