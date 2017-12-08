ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Неисправность печного отопления могла стать причиной пожара в Смоленской области, в котором погибла мать пятерых детей, сообщило СУСК РФ по региону в пятницу.

По данным СУСК РФ по региону, пожар произошел около 10.00 мск четверга. При пожаре погибла женщина 1987 года рождения. Вместе с ней в доме были ее четверо детей — от 9 месяцев до 9 лет. Старший девятилетний мальчик спас из горящего дома своих братьев и сестру. Старшая сестра на момент пожара находилась у родственников. В результате пожара девятимесячная девочка получила ожоги, она госпитализирована в детский ожоговый центр Москвы.

"По факту гибели 30-летней женщины в результате пожара впозбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Следователи рассматривают несколько причин пожара, в том числе неисправность печного отопления.

"В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики, которые, используя высокотехнологическое оборудование, произведут дополнительный и тщательный осмотр дома", — информирует следственное управление.