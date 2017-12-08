Под Воронежем ученица получила 100 часов работ за "минирование" школы

ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. Суд назначил 100 часов обязательных работ 16-летней школьнице в Воронежской области за ложный звонок о минировании, из-за чего из школы были эвакуированы более одной тысячи человек, сообщает в пятницу прокуратура региона.
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10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
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12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"В целях проверки указанных сведений на место происшествия прибыли оперативные службы: сотрудники полиции, скорой помощи, МЧС и ФСБ. Были сорваны занятия, и из школы эвакуировано свыше одной тысячи человек", — говорится в сообщении.
Угроза не подтвердилась, и в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Приговором Новоусманского районного суда виновной назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ", — информирует прокуратура.
В пятницу, 8 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм", максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.