Под Воронежем ученица получила 100 часов работ за "минирование" школы

ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. Суд назначил 100 часов обязательных работ 16-летней школьнице в Воронежской области за ложный звонок о минировании, из-за чего из школы были эвакуированы более одной тысячи человек, сообщает в пятницу прокуратура региона.

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По данным надзорного ведомства, в мае этого года 16-летняя жительница села Новая Усмань позвонила со своего мобильного телефона в единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказала о минировании здания Новоусманской средней школы № 2.

"В целях проверки указанных сведений на место происшествия прибыли оперативные службы: сотрудники полиции, скорой помощи, МЧС и ФСБ. Были сорваны занятия, и из школы эвакуировано свыше одной тысячи человек", — говорится в сообщении.

Угроза не подтвердилась, и в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Приговором Новоусманского районного суда виновной назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ", — информирует прокуратура.

В пятницу, 8 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм", максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.