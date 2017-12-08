Водителя, наехавшего на группу подростков в Крыму, обвинили в хулиганстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нетрезвого мужчины, наехавшего на машине на группу подростков в Крыму, по статье "Хулиганство", сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее в ГИБДД сообщили, что легковая машина в селе Братском в Красноперекопском районе Крыма наехала на группу подростков из семи человек, четверо из них госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно. По предварительной информации, водитель за рулем "ВАЗ-2106" был нетрезв.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и при этом управляя автомобилем, из хулиганских побуждений совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов. В результате инцидента восемь подростков получили различные травмы, с которыми пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.