Жительницу Балашихи осудили за попытку продать ребенка за 10 тысяч рублей

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жительница Балашихи, пытавшаяся за 10 тысяч рублей продать своего новорожденного ребенка, получила три года лишения свободы условно, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета.

Инцидент произошел в мае 2015 года в Уфе. Уфимская супружеская пара в интернете познакомилась с беременной жительницей города Балашиха. Они договорились купить ее новорожденного ребенка. Женщина из Подмосковья на роды приехала в Уфу, рожала в городском роддоме по поддельным документам. После выписки она передала новорожденную дочь супружеской паре и получила за нее 10 тысяч рублей. О продаже ребенка правоохранителям стало известно через социальные сети. В отношении биологической матери ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми".

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летней жительнице города Балашихи. Она признана виновной в совершении преступления… "торговля людьми". По приговору суда женщине назначено 3 года лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

На супругов, купивших младенца, также было заведено дело, расследование которого продолжается.