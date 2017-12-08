Ученики и сотрудники школы на Урале отравились неизвестным веществом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Тринадцать учеников и два сотрудника школы в городе Ревда Свердловской области обратились к врачам после отравления неизвестным распыленным веществом, сообщила в пятницу прокуратура региона.

"Прокуратура города Ревда организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью 13 детей и двух сотрудников МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №29". Установлено, что сегодня, 8 декабря 2017 года, во время общешкольной линейки у учеников 5-9 классов отмечались потеря сознания, головокружение и тошнота. По предварительной информации, причиной обращения за медицинской помощью стало отравление неизвестным распыленным веществом", — говорится в сообщении.

По данным больницы, госпитализированы семь детей, остальные учащиеся школы направлены на амбулаторное лечение. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. На месте работают сотрудники прокуратуры.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, добавляет надзорное ведомство.