Более ста человек эвакуировали из школы в Москве из-за короткого замыкания

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Свыше 100 человек, в том числе 88 детей, эвакуировали из четырехэтажной школы на востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Произошло короткое замыкание в электрощитке с оплавлением проводов в подвале школы №457 по адресу: улица Библиотечная, дом 29. Всего эвакуировали 105 человек, из них 88 детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание ликвидировали при помощи порошкового огнетушителя. Пострадавших нет.