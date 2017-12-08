Названа причина ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса пригородного сообщения, который опрокинулся в районе села Каштановое в Симферопольском районе Крыма, не справился с управлением, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"По прибытии на место происшествия стало известно, что водитель автобуса "ПАЗ", который следовал по маршруту автостанция "Западная" города Симферополь до села Кизиловое, не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса в кювет", — говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, с ними работает психолог.
В ликвидации последствий аварии задействованы 20 человек и 6 единиц техники.