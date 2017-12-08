Сбежавшего из Москвы 15-летнего актера сериалов передали матери в Кемерово

КЕМЕРОВО, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники кузбасской транспортной полиции в Кемерове передали матери несовершеннолетнюю звезду криминальных сериалов, который сбежал из дома отца в Москве, сообщила РИА Новости представитель регионального линейного управления МВД Елена Щербинина.

Сотрудникам кузбасской транспортной полиции поступило сообщение от коллег из Москвы о самовольно ушедшем из дома подростке. Отец, с которым мальчик проживал в столице, подал сына в розыск. Как выяснили транспортные полицейские, 15-летний подросток принял самостоятельное решение поехать к маме, живущей в столице Кузбасса, не предупредив отца, и сел в поезд Кемерово — Москва.

"Во время путешествия мать мальчика не смогла дозвониться сыну на мобильный, поэтому предположила, что ребенок решил посетить малую родину инкогнито. Чтобы избежать каких-либо инцидентов и не спугнуть тинейджера, сотрудники транспортной полиции подсели в состав в городе Топки и сопровождали беглеца до Кемерова, где передали его из рук в руки счастливой родительнице", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, несмотря на юный возраст, путешественник хорошо известен телезрителям. Он занимается театральным искусством и с десяти лет снимается в рекламе, "Ералаше" и сериалах, в частности, криминальных ("След", "Прокурорская проверка").

"Прекрасно, что история закончилась хорошо, и мама его успокоилась. Имени мальчика мы не называем, но желаем ему дальнейших успехов", — добавила Щербинина.