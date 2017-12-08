На Алтае нашли тело ребенка, провалившегося под лед

БАРНАУЛ, 8 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело семилетнего ребенка, провалившегося под лед во время игры на реке Кастахта в Республике Алтай, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, в четверг мальчик 2010 года рождения после школы вместе со сверстниками, играя на реке, прыгал на тонком льду и, провалившись под лед, утонул.

"В районе места провала пожарные взломали лед. Тело ребенка через некоторое время было обнаружено и извлечено из реки", — говорится в сообщении.

Кастахта — неглубокая горная речка с быстрым течением. По данному факту региональным следственным управлением СК РФ начата доследственная проверка. Следствие проверит действия педагогов школы. Кроме того, планируется дать правовую оценку работе органов системы профилактики.