На Алтае нашли тело ребенка, провалившегося под лед

БАРНАУЛ, 8 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело семилетнего ребенка, провалившегося под лед во время игры на реке Кастахта в Республике Алтай, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.
"В районе места провала пожарные взломали лед. Тело ребенка через некоторое время было обнаружено и извлечено из реки", — говорится в сообщении.
Кастахта — неглубокая горная речка с быстрым течением. По данному факту региональным следственным управлением СК РФ начата доследственная проверка. Следствие проверит действия педагогов школы. Кроме того, планируется дать правовую оценку работе органов системы профилактики.