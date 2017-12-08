Адвокат "Роснано" назвал решение суда по делу Меламеда обоснованным

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Адвокат государственной корпорации "Роснано" Александр Аснис считает правильным решение о возврате в прокуратуру дела бывшего руководителя этой компании Леонида Меламеда о растрате.
"В самом начале процесса и адвокат Меламеда, и представители "Роснано" просили суд вернуть дело в прокуратру. Сегодняшнее решение суда показывает, что уже на данной стадии судебного следствия у суда возникли вопросы по поводу доказательств, которые были положены гособвинением в основу обвинительного заключения", — сказал Аснис.
Он не исключает, что прокуратура обжалует данное решение. "Я не исключаю, что прокуратура обжалует данное решение суда, более того, это было бы логично", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее суд вернул в прокуратуру дело Меламеда для устранения противоречий в обвинительном заключении.
Позиция защиты заключается в том, что уголовное дело возбуждено незаконно, привлечение компании "Алемар" к работе с "Роснано" было законным, что подтверждают и в самой корпорации, заявляя об отсутствии ущерба от деятельности Меламеда и второго фигуранта — финансового директора "Роснано" Вячеслава Понурова.
Свою вину Меламед не признает.