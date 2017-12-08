В Чечне при лобовом столкновении двух машин погибли пять человек

ГРОЗНЫЙ, 8 дек – РИА Новости. Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Грозненском районе Чечни, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по Чечне.

"На 15 километре автодороги "Грозный-Червленная", в районе населенного пункта Толстой-Юрт Грозненского района водитель автомашины "ВАЗ-21150", 1988 года рождения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-21124" под управлением жителя Курчалоевского района, 1989 года рождения. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте оба водителя машин и три пассажира автомашины "ВАЗ-21124", — говорится в сообщении.

Еще один пассажир с телесными повреждениями доставлен в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Грозного. Среди погибших – две женщины 1967 и 1959 годов рождения. По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.