В Екатеринбурге осудили женщину, обвиняемую в убийстве двух детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу приговорил к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы жительницу рабочего поселка города Асбест, обвиняемую в убийстве двоих своих малолетних детей и покушении на убийство третьего ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор ранее попросил суд приговорить женщину к максимально возможному наказанию – 20 годам лишения свободы. Пожизненное лишение свободы в России женщинам не назначается.

"Признать виновной и назначить ей по совокупности 18 лет 6 месяцев в колонии общего режима", — сказал судья.

Сама подсудимая сказала журналистам после оглашения, что не согласна с приговором и намерена обжаловать его. "Конечно"', — сказала она в ответ на вопрос, планирует ли она обжаловать приговор.

Проверка началась после получения данных больницы об отказе матери от лечения и госпитализации ее ребенка, несмотря на серьезные опасения медперсонала. По предварительным данным следствия, женщина давала восьмилетнему сыну препарат, содержащий крысиный яд. Следователи решили, что действия матери носили умышленный характер. Более того, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее при похожей симптоматике у данной женщины скончались двое несовершеннолетних детей.

По данным следственного управления СК России по Свердловской области, в период с августа 2005 года по апрель 2006 года обвиняемая, родив в августе 2005 года сына, умышленно давала своему новорожденному ребенку препараты антикоагулянтного действия, зная, что они трудно диагностируются и их употребление повлечет наступление его смерти. В результате в апреле 2006 года ребенок скончался. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 года обвиняемая периодически давала своему другому сыну, рожденному в ноябре 2012 года, препараты антикоагулянтного действия, в результате чего он в апреле 2015 года скончался в больнице, полагают следователи.

В декабре 2015 года преступная деятельность женщины была пресечена, сообщала ранее прокуратура Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела была проведена эксгумация двух скончавшихся ранее детей. Были проведены сложные гистологические экспертизы, позволившие выявить причину смерти детей, уточняла прокуратура.