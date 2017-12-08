В Екатеринбурге осудили женщину, обвиняемую в убийстве двух детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу приговорил к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы жительницу рабочего поселка города Асбест, обвиняемую в убийстве двоих своих малолетних детей и покушении на убийство третьего ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновной и назначить ей по совокупности 18 лет 6 месяцев в колонии общего режима", — сказал судья.
Сама подсудимая сказала журналистам после оглашения, что не согласна с приговором и намерена обжаловать его. "Конечно"', — сказала она в ответ на вопрос, планирует ли она обжаловать приговор.
Проверка началась после получения данных больницы об отказе матери от лечения и госпитализации ее ребенка, несмотря на серьезные опасения медперсонала. По предварительным данным следствия, женщина давала восьмилетнему сыну препарат, содержащий крысиный яд. Следователи решили, что действия матери носили умышленный характер. Более того, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее при похожей симптоматике у данной женщины скончались двое несовершеннолетних детей.
В декабре 2015 года преступная деятельность женщины была пресечена, сообщала ранее прокуратура Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела была проведена эксгумация двух скончавшихся ранее детей. Были проведены сложные гистологические экспертизы, позволившие выявить причину смерти детей, уточняла прокуратура.