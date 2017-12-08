В Кузбассе приставы нашли должницу по объявлению о продаже утюга и валенок

КЕМЕРОВО, 8 дек — РИА Новости. Судебные приставы в городе Тайга Кемеровской области нашли должницу благодаря тому, что она продавала утюг и валенки на странице в социальной сети "Одноклассники", сообщили РИА Новости в пятницу в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

По данным ведомства, женщина лишена родительских прав и с 2015 года не выплачивает алименты своему ребенку, который находится у опекуна. За это время алиментщица почти не помогала ребенку и за неуплату алиментов уже была привлечена к административной ответственности — 50 часам обязательных работ.

"На работу женщина так и не устроилась, выплачивала долг несколько раз по 100-500 рублей, а после стала прятаться от судебных приставов. Тогда в отношении нее было возбуждено уголовное дело. По месту регистрации она не проживает, и сотрудники УФССП возбудили розыскное дело в отношении алиментщицы. В итоге ее нашли благодаря тому, что она продавала утюг и валенки на "Одноклассниках", — сказали в управлении.

Сотрудники ведомства узнали об активности должницы в соцсети от ее знакомых. Судебный пристав-исполнитель позвонила по номеру, указанному в объявлении, и договорилась о встрече, дополняется в сообщении.

Как рассказали в УФССП, в день "покупки" приставы встретились с должницей и сообщили, что на самом деле приехали к ней не за утюгом. Женщину доставили в суд, который определит ей наказание за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Максимальные санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до одного года лишения свободы.