Столичный суд продлил арест трем участникам "Христианского государства"

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продлил до 11 февраля 2018 года арест трем активистам "Христианского государства" по делу о поджогах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Судом было вынесено три постановления о продлении срока содержания под стражей в отношении Юрия Калинина, Александра Баянова и Дениса Манталуца. Таким образом, они отправлены под арест до 11 февраля 2018 года", — сказала Мышелова в пятницу.

Уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога). В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей — Honda Pilot и Mercedes-Benz.

"Из материалов дела следует, что Баянов, вступив в преступный сговор с Манталуца и Калининым, 11 сентября, находясь по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10, неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot, принадлежащий Кухтарову В.А. и Mercedes-Benz GLS 400 4M, принадлежащий Дуброво И.Г.", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.

Следствие полагает, что обвиняемые могут быть причастны к аналогичным поджогам в других регионах страны.

Активисты обвиняются в поджоге машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя, снявшего фильм "Матильда". Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Она вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.