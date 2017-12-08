Дело экс-главы "Роснано" Меламеда вернули в прокуратуру, заявил адвокат

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главы государственной корпорации "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Руслан Кожура.

"Суд сегодня по собственной инициативе вернул в прокуратуру дело моего подзащитного в прокуратуру для устранения ошибок в обвинительном заключении", — сказал Кожура.

Он добавил, что защита на протяжении всего процесса заявляла подобные ходатайства, однако они не были удовлетворены.

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых "Алемару" были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

Позиция защиты заключается в том, что уголовное дело возбуждено незаконно, привлечение компании "Алемар" к работе с "Роснано" было законным, что подтверждают и в самой корпорации, заявляя об отсутствии ущерба от деятельности Меламеда и второго фигуранта — финансового директора "Роснано" Вячеслава Понурова.

Свою вину Меламед не признает.